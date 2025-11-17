Abone ol: Google News

Özgü Kaya aileye girdi! Murat Dalkılıç sevgilisini babasıyla tanıştırdı

Bir süre önce gönlünü oyuncu Özgü Kaya'ya kaptıran ünlü şarkıcı Murat Dakılıç, evlilik hazırlığına girdi. Sevgilisini babasıyla tanıştırdı.

Yayınlama Tarihi: 17.11.2025 12:15
  • Murat Dalkılıç, sevgilisi Özgü Kaya'yı babasıyla tanıştırdı.
  • Çift, evlilik hazırlığı yapıyor ve bu gelişme sürpriz oldu.
  • Dalkılıç, daha önce 10 kez burun ameliyatı geçirmişti ve yakın zamanda bir operasyon daha geçirerek burnunu düzelttirmeye çalıştı.

Yıllardır yanlış burun ameliyatı olmanın mağduriyetini yaşayan Murat Dalkılıç, yaşadığı sağlık sorunların yanı sıra oyuncu sevgilisi Özgü Kaya ile yaşadığı ilişkiyle gündemden düşmüyor. Ünlü çiftten sürpriz bir gelişme geldi.

Murat Dalkılıç, Instagram hesabından sürpriz bir paylaşım yaparak Özgü Kaya’yı babası Sedat Dalkılıç ile tanıştırdığını duyurdu.

11. KEZ AMELİYAT OLDU

Burun kemiklerindeki doğuştan gelen şekil bozukluğu nedeniyle daha önce 10 kez ameliyat geçiren Murat Dalkılıç, 2025’in başında yeniden operasyon geçirdi. 11. kez ameliyat olan Dalkılıç'ın burnu yine istedikleri şekle gelemedi.

