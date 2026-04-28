Pelin Öztekin'den Şevket Çoruh'a derbi tepkisi: Kavuk alkış ister, meşale değil

Ekranların başarılı isimlerinden fanatik Fenerbahçeli oyuncu Şevket Çoruh, Galatasaray ile oynanan derbi maçına gitti. Oyuncunun küfürlü tezahüratları sosyal medyada gündem oldu.

Çok sayıda tepki alan Çoruh'a yöneltilen tepkiler arasında en dikkat çekeni, Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'den geldi.

Babasının 'Kavuk'u devrettiği Çoruh için 'Bu görüntüleri görseydi eminim üzülürdü' ifadelerini kullanan Pelin Öztekin, tepkisini şu sözlerle gösterdi:

"KAVUK ALKIŞ İSTER, MEŞALE DEĞİL"

"Tribüncülükte her şeye varım ama ben Şükrü Saraçoğlu’na veya Süleyman Seba Başkan'a hiçbir zaman küfretmedim. Her şeyin bir adabı, üslubu vardır. Babamın kararına saygı duymakla beraber görse üzülürdü. EMİNİM! Baba Sahne’yi kurup ayakta tutmak Türk tiyatrosu için bir başarı olsa dahi Baba Karakter de olması lazım.

Kavuk alkış ister, meşale değil!"