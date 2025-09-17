Photoshop'la siyah saçlarının rengini değiştirdi! Merve Boluğur'dan saç değişikliği

Unutulmaz projelerden 'Acemi Cadı' dizisinde oynadığı 'Ayşegül' karakteriyle şöhrete kavuşan başarılı oyuncu Merve Boluğur, oyunculuğa uzun bir ara verdi.

YENİ İMAJ

Paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü isim son olarak yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekti. Ancak bu imaj değişikliğini photoshop'la yaptı.

SOSYAL MEDYADAN GÖSTERDİ

Bir uygulamayla saçlarını açık renge dönüştüren Merve Boluğur bu halini sosyal medya hesabından yayınladı. Oyuncunun yeni imajı sevenlerini ikiye böldü.

Boluğur'un yeni imajını görünce tanımakta güçlük çeken takipçileri yorum yağdırdı.