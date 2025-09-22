Abone ol: Google News

Pınar Altuğ kızının son halini paylaştı! Takipçileri yorum yağdırdı

Uzun zamandır ekranlarda olmayan Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından kızı Su ile fotoğrafını yayınladı. Anne ve kızın benzerliği gündem oldu.

Yayınlama Tarihi: 22.09.2025 13:12
"Çocuklar Duymasın" dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, 2006 yılında yayınlanan "İlk Aşkım" setinde tanıştığı Yağmur Atacan'la hayatını birleştirmişti. Ünlü çiftin bu evliliğinden de Su adında bir kızı dünyaya gelmişti.

Eleştirilen yaş farkına rağmen mutlu evliliklerini devam ettiren ikili, gözlerden uzak yaşamaya devam ediyor.

Sosyal medyada aktif olan Pınar Altuğ, son olarak kızıyla yayınladığı pozla adından söz ettirdi.

"KIZIM"

Altuğ'un "Kızım" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü. Anne-kızın benzerliği, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Pınar Altuğ'un paylaşımına "Aynı annesi" ve "İkiz gibiler" gibi yorumlar yağdı.

