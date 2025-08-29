Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'dan aşk pozu: "Yaz bitmesin"

Her yaz olduğu gibi sezonu tatil yaparak geçiren ünlü oyuncu Pınar Altuğ, 17 yıldır mutlu bir evlilik sürdürdüğü meslektaşı Yağmur Atacan ile yeni aşk dolu karesini sosyal medyadan paylaştı.

"YAZ BİTMESİN"

Ünlü isim, eşi Yağmur Atacan ile birlikte yer aldığı romantik fotoğrafı ''Yaz bitmesin'' notuyla yayımladı.

YOGASI GÜNDEM OLMUŞTU

Yoga yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ yine olay olmuştu. Bir takipçisinden gelen 'Yağmur bey kıskanmıyor mu acaba?' sorusuna Altuğ, "Neden kıskansın ki!" yanıtını vermişti.

Oyuncu çift, 2009'da 'Su' adını verdikleri kızlarının dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.