Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la yaptığı son kavgayı anlattı: "Herkese haber vermiş"

"Çocuklar Duymasın" dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, 2008 yılında nikah masasına oturduğu ve 2009'da kızları Su'yu kucağına aldığı Yağmur Atacan ile evliliklerinin 19 yıldır mutlu bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Önceki gün bir davette görüntülenen Altuğ, samimi açıklamalarda bulundu. Son olarak, “En son ne için tartıştınız?” sorusuna içtenlikle yanıt veren 51 yaşındaki Pınar Altuğ, evliliğinde ufak anlaşmazlıklar yaşadıklarını söyledi.

"ŞAŞIRDIM"

Altuğ, yaşadıkları son tartışmayı şu sözlerle anlattı: “Geçen hafta sonu tekneye çıktık. Ben çok yorgundum, baş başa zaman geçirmeyi beklerken eşim herkesi davet etmiş. ‘Baş başa romantik yapacağız’ deyip herkese haber verdi. Kalabalık olunca şaşırdım, ama ertesi gün sözünü tuttu ve baş başa vakit geçirdik.”

Altuğ, evliliklerinde zaman zaman küçük fikir ayrılıkları olsa da sevgi ve anlayışla bu sorunları aştıklarını vurguladı.