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    Pınar Altuğ'un bikinili fotoğrafına Yağmur Atacan'dan yorum

    Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un bikinili fotoğrafı haber olunca kocası sessiz kalamadı.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2022 - 13:26
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    Pınar Altuğ'un bikinili fotoğrafına Yağmur Atacan'dan yorum

    2008 yılında hayatlarını birleştiren ve bir çocuk sahibi olan ünlü çift Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ, mutlu evlilikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

    Aralarında 8 yaş fark olan Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ çifti bugün sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.

    "Yıllara meydan okuyor"

    Fit halleriyle sık sık gündem olan oyuncu, bikinili haliyle görüntülendi. 47 yaşındaki Pınar Altuğ için "Yıllara meydan okuyor" yorumları yapıldı.

    Pınar Altuğ bu tarz yorumlardan yapılan bir haberi eşi Yağmur Atacan'a gösterdi. 39 yaşındaki Atacan da karısının bikinili halini paylaşarak yaş farkını ti'ye aldı.

    "Direnemiyorum"

    Atacan, sosyal medya paylaşımında, "Her sene 'Yıllara meydan okuyor.' Hangi yıllar len bu yıllar, daha fazla direnemiyorum ben yaşlanacağım." ifadelerini kullandı.

     

    Pınar Altuğ un bikinili fotoğrafına Yağmur Atacan dan yorum #1


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