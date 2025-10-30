Pınar Altuğ'un kızı Su mankenlik yaptı! Görenler beğeni yağdırdı

- Pınar Altuğ'un kızı Su, 'Miras' defilesinde mankenlik yaptı.
- 16 yaşındaki Su'nun podyum performansı beğeni topladı.
- Pınar Altuğ, kızıyla gurur duyduğunu belirtti.
En son yıllar önce ekranlara veda eden Çocuklar Duymasın'da rol alan Pınar Altuğ 16 yaşında mankenlik yapmaya başlamış, 1994’te 19’unda Türkiye Güzeli seçilmiş, 2009’da kızı Su’yu kucağına almıştı.
İLK DENEYİM
16 yaşındaki Su, modacı Tuba Ergin’in 28 Ekim’de Gaziantep’te düzenlediği ‘Miras’ defilesinde mankenlik yaptı.
İlk podyum heyecanını M.Ö. 300’lü yıllara dayanan Dolikhe Antik Kenti’nde yaşadı.
Pınar Altuğ da Tuba Ergin’in geçen haziranda Antalya’daki tarihi Hadrian Kapısı’nda düzenlediği defilede mankenlik yapmıştı.
16 yaşındaki Su Atacan ilk deneyimi taktir topladı. Pınar Altuğ da kızıyla gurur duyduğunu söyledi.