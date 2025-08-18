Prens William ve Prenses Kate Middleton, yeni komşularını attırdı

Kate Middleton, kanseri atlattıktan sonra çocukları ve eşi Prens William ile yeni bir hayat kurmaya hazırlanıyor.

Prens ve Prenses, 2022'den bu yana oturdukları Windsor'daki 4 yatak odalı, Adelaide Cottage adlı evlerinden taşınıyor.

Prens William ile Prenses Kate, Windsor Great Park bölgesindeki 8 yatak odalı Forest Lodge adlı evi, bu yılın ilerleyen zamanlarında, bir yuva haline getirmeyi hedefliyor.

İKİ AYRI AİLEDEN MÜKLERİN BOŞALTILMASI AÇILDI

Çiftin ve üç çocuğunun, William, babası Kral Charles'ın ardından kral olduktan sonra bile ikinci derece koruma altındaki mülkte kalmayı planladıkları söyleniyor.

İngiliz basını, Prens William ile Prenses Kate'in yeni eve taşınması için komşu iki ailenin evlerini terk etmelerinin istendiğini yazdı.

Kraliyet ailesinin taşınacağı Berkshire'daki 300 yıllık malikanenin yanındaki kulübe tipi evlerde yaşayan iki ayrı aileden, bu yaz başlarında mülklerini boşaltmalarının istendiği ortaya çıktı.

"BUNU BEKLEMİYORLARDI"

Forest Lodge'un ahırlarından dönüştürülen evlerin, hükümdarın mülklerini yöneten Crown Estate tarafından kiraya verildiği anlaşıldı. Evlerini terk etmeleri istenen kiracıların bu talep karşısında oldukça şaşkın oldukları belirtildi.

Taşınma talebi, söz konusu iki aileye sözlü olarak bildirildi, herhangi bir resmi tahliye bildirimi yapılmadı. Ailelere Great Park bölgesi içinde başka bir yer gösterildi.

Mail on Sunday Gazetesi'ne konuşan bir kaynak; "Bunu beklemiyorlardı. O evler Forest Lodge'a çok yakın, bu yüzden kraliyet ailesinden kişiler orada olacaksa, o evlerde Tom, Dick veya Harry'nin yaşamasını istemeyecekler" dedi.

HAZİNE BÜTÇESİNİ KULLANMAYACAKLAR

Forest Lodge'da yapılacak tadilat masraflarının ve mülk kirasının, hazine bütçesinden karşılanmayacağı, Prens William ile Prenses Kate'in, taşınmanın tüm maliyetini özel olarak karşılayacağı ve ev için piyasa değerinde kira ödeyeceği belirtildi.