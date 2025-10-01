Rafael Cemo ile aşk yaşıyordu! Dilan Çiçek Deniz ayrılık nedenini açıkladı

Son dönemde cesur kostümleri, estetikleri ve yüzündeki değişimle dikkat çeken ünlü şarkıcı Dilan Çiçek Deniz, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle de konuşuluyor.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim son olarak Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin ile yaşadığı aşkla gündemdeydi.

Dilan Çiçek Deniz ile Rafael Cemo Çetin, özellikle tatillerde ve çeşitli etkinliklerde sıkça birlikte görüntülenmişlerdi. Hatta bir dönem evlilik iddialarıyla da gündeme geldi.

"BİTMESİ GEREKTİ"

Ünlü çiftin geçtiğimiz haftalarda ayrıldığı öğrenildi. Deniz, Çetin ile ilişkisinin bitmesini; "Bitmesi gereken her şey bitiyor." şeklinde yorumlarken artık sevgili değil arkadaş olduklarını dile getirdi.