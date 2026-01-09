Rapçi Çakal'ın konser görüntüsü olay oldu! Hayranını kulise çağırdı

- Rapçi Çakal, konser sırasında bir hayranını sahneden işaret ederek kulisine davet etti.
- Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu anlar, Çakal'ın yeni sevgilisi Türkü Su Demirel'in tepkisini merak konusu yaptı.
- Çakal, konser maratonuna devam ederken bu daveti, magazin gündeminde dikkat çekti.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Türk rap dünyasının en ünlü isimlerinden Çakal ile genç oyuncu Türkü Su Demirel'in yakınlaştığı iddiası, magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı.
HAYRANINI KULİSE ÇAĞIRDI
Yoğun konser maratonuna devam eden Çakal'ın sahnedeki görüntüsü gündem oldu. Sahnede şarkı söyleyen Çakal'ın bir hayranını işaret ederek kulise çağırdığı anlar, sosyal medyada gündem oldu.
Daha yeni bir ilişkiye başlayan Çakal'ın hayranını arkaya çağırmasına yorum yağdı. Yeni oyuncu sevgilisi Türkü Su Demirel'in tepkisi merak edildi.