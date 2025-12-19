Abone ol: Google News

Rapçi Lvbel C5 kendi suratından kapı tokmağı yaptırdı

Rap dünyasının en popüler isimlerinden Lvbel C5'in ilginçlikleri bitmek bilmiyor. Kendi suratından kapı tokmağı yapan ünlü şarkıcı, zilini sosyal medyadan paylaştı.

Yayınlama Tarihi: 19.12.2025 12:13
  • Rapçi Lvbel C5, kendi suratından kapı tokmağı yaptırdı ve zilini sosyal medyada paylaştı.
  • Bu ilginç kapı tokmağı ve zil, sosyal medyada hızlıca yayılarak gündem oldu.
  • Lvbel C5, Danla Bilic'in yakın dostu Ece Kırtanır'la aşk yaşıyor.

Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren rap dünyasının çok konuşulan isimlerinden  Lvbel C5 lakaplı Süleyman Burak Bodur, 'Hav Hav Hav' şarkısıyla büyük bir çıkış yakalamıştı.

Ünlü rapçi sosyal medyada gündem oldu.  Lvbel C5'in kapısının önüne giden bir arkadaşı tarafından paylaşılan video, sosyal medyada hızla yayıldı.

TAK TAK TAK TOKMAĞI

Lvbel C5'in kendi suratını bastırarak yaptırdığı kapı tokmağı ve TAK TAK TAK şarkısını kullanarak yaptırdığı kapı zili, sosyal medyada olay oldu.

ECE KIRTANIR'LA BİRLİKTE

Hem seveni hem de sevmeyi çok olan Lvbel C5, şimdilerde Danla Bilic'in yakın dostu Ece Kırtanır'la aşk yaşıyor.

