Reji çalışanına hakaret etmişti! Mustafa Sandal'dan açıklama geldi

Türk pop müziğinin eskimeyen ismi Mustafa Sandal, 5 Eylül'de 94'üncü İzmir Enternasyonel Fuarı'nda sahne aldı.

"GERİ ZEKALI MISIN?"

Konser sırasında Sandal, sahnedeki ekranda sürekli kendisini gösteren reji görevlisine; "Oğlum, biraz takip. Geri zekalı mısın? Sürekli bendesin" diyerek tepki göstermişti.

Bu görüntüler sosyal medya tepki çekmiş ve Mustafa Sandal eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

ÖZÜR DİLEDİ

Sandal, günler sonra Bursa konserinde görüntülere ilişkin sessizliğini bozdu ve reji çalışanından özür diledi.

"BİZ DE İNSANIZ"

Ünlü şarkıcı; "İzmir'de bir olay yaşandı, ona değinmek istiyorum. Yaklaşık üç binden fazla konser oldu, benim orkestrama, ekibime, teknik ekibe olan ağabeyliğimi herkes çok iyi bilir. Biz de insanız... Bazen bir şeye canımız sıkılabiliyor, tadımız kaçabiliyor. İlk defa İzmir'de genç teknik ekipten arkadaşım Batuhan'a denk geldi. Ben yakışmayacak bir şey söyledim ve onun gönlünü, kalbini kırdım. O bizim ışığımızı yüceltmek için orada, motivasyonu kırılmıştır diye üzüldüm. Ben hepinizin huzurunda Batuhan kardeşimden özür diliyorum." ifadelerini kullandı.