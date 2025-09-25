Rihanna 3. kez anne oldu! Bebeğin cinsiyetini açıkladı

Hayranlarının senelerdir yeni şarkı beklediği dünyaca ünlü şarkıcı, bir dönemin efsanesi Rihanna, gündemden düşmüyor.

Aylardır hamile olup olmadığı tartışılan Rihanna, ikinci oğlu Riot Rose'dan iki yıl sonra yeniden hamile olduğunu Met Gala'da duyurmuştu.

KIZI OLDU

Dünyaca ünlü şarkıcıdan güzel haber geldi. Ünlü isim, 3. bebeğini de dünyaya getirdi.

İki oğlu bulunan Rihanna'nın bu defa kızı oldu. Doğum sonrası yayınlanan fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şarkıcı, kızının adını Rocki Irish Mayers koydu.

HAYALİ VARDI

Kendine benzeyen bir kız bebek gelene kadar durmayacağını söyleyen Rihanna, amacına ulaşmış oldu.