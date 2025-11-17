Robbie Williams'tan kötü haber! Zayıflama iğnesi yüzünden kör kalabilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şu sıralar sağlık problemleri yaşayan pop müziğin efsane ismi Robbie Williams, zayıflama iğneleri yüzünden görme kaybı yaşadığını açıkladı. 51 yaşındaki şarkıcı, Mounjaro iğnelerini kullandığı dönemlerde görüşünün hızla bozulduğunu ve sahnede hayranlarının yüzlerini seçemediğini söyledi.

"YÜZLERİ SEÇEMİYORUM"

Ünlü şarkıcı, “Bir süredir bulanık görüyorum ve her geçen gün daha kötüye gidiyor. Bunun yaşla alakalı olduğunu düşünmüyorum; Mounjaro’nun etkisi olabilir.” dedi.

Robbie, yine de iğneyi bırakmayı düşünmediğini ifade etti. Şarkıcı ayrıca iğnelerin kendisine sadece fiziksel değil mental olarak da iyi geldiğini şu sözlerle belirtti:

"RUH SAĞLIĞIM İYİ DEĞİLDİ"

“Yıllardır ruh sağlığım iyi değildi. Son 10 yılda üzerimdeki kara bulutlar dağıldı. Şimdi disiplinli yaşıyorum, spor yapıyorum, kendime bakıyorum.”