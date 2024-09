Robert De Niro mezar taşı yazısı için vasiyetini açıkladı 80 yaşında 7'nci çocuğunu kucağına alan Robert De Niro, mezar taşına "Elimden gelenin en iyisini yaptım" sözlerini yazdıracağını söyledi.

Sinema ve Hollywood tarihinin en karizmatik aktörlerinden biri olan Robert De Niro, yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor.

81 yaşındaki De Niro, bu kez Who’s Talking to Chris Wallace? adlı programda yaptığı açıklamalarla gündem yarattı.

Drena, Raphael, Julian, Aaron, Elliot and Helen ve Gia adından 7 çocuğu bulunan ünlü aktöre nasıl bir baba olduğu soruldu.

MEZAR TAŞIMA 'ELİNDEN GELENİ YAPTI' YAZDIRACAĞIM

En büyük çocuğu 53 yaşında olan aktör, nasıl bir baba olduğu sorusuna "Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" ifadeleriyle cevap verdi.

Ünlü aktör, "Hatta mezar taşıma da bunu yazdıracağım: Elimden gelenin en iyisini yaptım" dedi.

Son olarak Oscar'a aday gösterilen Killers of the Flower Moon filmiyle adından söz ettiren yıldız, mezar taşına "Yaptığım her şey için lütfen beni affet" ifadelerini de yazdıracağını söyledi.

"KARİYERİMLE ÇOK MEŞGULDÜM"

"İyi bir baba değil miydiniz?" diye sorulan yıldız "Hayır! Elimden gelenin en iyisini yaptım. Tek diyebileceğim bu" yanıtını verdi.

Kariyeriyle çok meşgul olduğunu söyleyen oyuncu "Hep çok yoğundum ama çocuklarımı çok seviyorum" dedi.

Bir süredir birlikte olduğu Tiffany Chen'den çocuk sahibi olan oyuncu, kzıına Gia Virginia Chen De Niro adını vermişti.