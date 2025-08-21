Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in tatil kareleri! Beyaz mini şort gündem oldu

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, hem ışıltılı pırlantalarını sergiledi hem de paylaştığı iddialı plaj pozlarıyla gündem oldu.

31 yaşındaki Arjantin-İspanyol model, beyaz mini şort ve sütyenden oluşan kombiniyle objektif karşısına geçti.

İDDİALI POZLAR

Ünlü fenomeni bu pozlarıyla görenleri bir hayli şaşırttı. İddialı pozları görenler fotoğrafa hem olumlu hem de olumsuz pek çok yorum yağdırdı.

Çift, yaklaşık on yıllık birlikteliğin ardından geçtiğimiz pazartesi akşamı Instagram’dan yaptıkları paylaşımla evleneceklerini resmen duyurmuştu.