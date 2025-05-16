Rosamund Pike'den itiraf geldi! Yaşadıklarını 23 yıl sonra açıkladı

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İngiliz oyuncu Rosamund Pike, 2002 yapımı 'James Bond' filmi 'Başka Gün Öl'deki 'Miranda Frost' karakteriyle dünyaca ünlü bir isim haline gelmişti.

Pike şöhrete ulaşmasıyla ilgili konuştu. Yaşadıklarını ilk kez anlatan Rosamund Pike, nedenini 23 yıl sonra açıkladı.

"İÇ ÇAMAŞIYLA GÖRMEK İSTEDİLER"

Neyse Rosamund Pike, o günü şöyle anlattı; "Oyuncu seçmeleri sırasında elbisemin fermuarını açmamı ve iç çamaşırımla orada durmamı istediler. O anda düşündüm... Aklımdan 'Eğer rolü almayacaksam bunu yapmayacağım' dedim."