Safiye Soyman vefat eden oğlu Harun ile ilgili konuştu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, geçtiğimiz Temmuz ayında hayatını kaybetti.

Evlat acısıyla sarsılan Safiye Soyman, oğlunu gözyaşlarıyla toprağa vermişti.

Safiye Soyman son olarak Uzman Psikolog Esra Ezmeci’nin “Ne Hissettin” adlı programına konuk oldu. Oğlu Harun hakkında konuşan Soyman duygu dolu anlar yaşadı.

"BU BAŞKA"

Soyman gözyaşları içinde, "Ben her gün ölüyorum. Annemi babamı kaybettim ama evlat başkaymış. Ağlayan kadına iş vermezler diye hep içime attım." ifadelerini kullandı. Ünlü sanatçının sözleri duyanların yüreklerini dağladı.