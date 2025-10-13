Sağlık sorunları yaşıyordu! Bella Hadid son durumuyla ilgili bilgi verdi

Sosyal medyada aktif olan süper model Bella Hadid, Instagram hesabından kişisel bir paylaşımda bulundu. Model anksiyete ve depresyonla verdiği mücadeleyi hayranlarıyla samimi bir şekilde paylaştı.

Hadid, duygusal bir yazıyla hayranlarına mesaj gönderdi:

"BİR AN DURMAKTA SAKINCA YOK"

"Yük çok ağır geldiğinde ve gelecek karanlık göründüğünde, eğer kıvılcımını kaybettiğini hissediyorsan bir an durmakta sakınca yoktur."

Hassasiyetini ve empatisini artık bir güç olarak gördüğünü belirten Hadid, önemli mesajlar da verdi.

"YALNIZ DEĞİLSİNİZ"

Dünyaca ünlü isim, takipçilerine de destek mesajı gönderdi: “Yalnız değilsiniz. Ve sizi çok seviyorum.”

Ayrıca UNICEF ile yaptığı çalışmaların kendisine büyük bir farkındalık kazandırdığını paylaşan Bella Hadid, travma yaşamış çocuklar ve ailelerle tanışmasının dayanıklılık anlayışını derinleştirdiğini söyledi.

Eylül ayında bir hastanede oksijen tüpüyle nefes alırken koluna IV takıldığı görüntüler hayranlarını endişelendirmişti.