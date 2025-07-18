Şarkıcı Bengü çarpıcı açıklamalarda bulundu: "Evli bir adamın kankası olamaz"

Geçtiğimiz sene ani bir kararla boşanan Bengü ve Selim Selimoğlu, tek celsede evliliklerini bitirmişti. Bu evlilikten iki çocuğu olan çiftin ayrılma nedeni merak konusu olmuştu.

Antalya'daki bir mekânda sahne alan Bengü, basın mensuplarına şözel hayatı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÇABALADIK"

7 yıllık evliliğini 2024'te sonlandıran Bengü, ayrılık hakkında "Çok severek evlendik ve iki dünya güzeli evlat nasip oldu. Ancak evlilik bazen karşılıklı beklentiler ve fikir ayrılıkları sebebiyle sürdürülemeyebilir. İki taraf da çok çabaladı ama zamanla zarar görmeye başladık. Ayrılık karşılıklı alınmış bir karar. Asla kötü bir şekilde bitmiş bir evlilik değil." ifadelerini kullandı.

Haklarında çıkan ihanet iddialarını da yalanlayan ünlü şarkıcı, "Asla öyle bir şey yok. Ayrılırken sesimizi bile yükseltmedik. Evlilik yürümeyebilir ama şu an iki dünya güzeli evladımız var onların ömür boyu anne ve babası olarak kalacağız. Eski eşim de sağ olsun elinden geleni yapıyor. Hiçbir sorunumuz yok, iki taraf da mutlu. İstemezdik tabii bitmesini ama böylesi güzel oldu." dedi.

"BEN SENİN KANKANIM"

Bengü, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı "Saman altından su yürütenler" sözü ile yaptığı paylaşımı ile dikkat çekmişti. Şarkıcı, paylaşımıyla ilgili ise "Müthiş bir 'Kızılcık Şerbeti' fanıyım. Bir kadının evli bir erkeğe yaklaşımı dikkatimi çekti. Ben böyle bir durum yaşamadım, paylaşımım da bir gönderme değildi. Ama bazı kadınlar var ki... Bu 'ahtapot hanımlar' bir anda çok arkadaşça görünüp 'Ben senin kankanım' diyerek adamları sarıp sarmalıyorlar, ona bir göndermeydi. Yoksa ben yaşamadım." ifadelerini kullandı.

"AHTAPOT HANIMLAR"

Ayrıca bahsettiği 'ahtapot hanımlar' tabirinde kankasının da olmadığını söyleyen Bengü, "Ama zamanında belki tam anlayamadığım ahtapot hanımları yanımda tutmuş olabilirim." dedi.

Ahtapot hanımlar ile hiç muhatap olmadan kurtulduğunu söyleyen şarkıcı, "Kadınlar beni anlayacaktır, bunlar gerçekten var. Sen benim eşimle nasıl kanka olabiliyorsun?" ifadelerini kullandı.

Evli bir erkekle bir kadının arkadaş olamayacağını savunan Bengü, bu konuda hakkında "Benim kocamla hiç kimse kanka olamaz. Eski eşimin de kankası yoktu. Evli adamın kankası olamaz." dedi.