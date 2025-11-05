Şarkıcı Derya Bedavacı 2.5 ayda 7 kilo verdi! Zayıflama sırrını açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Konser maratonu yaz kış yoğun bir şekilde devam eden ünlü şarkıcı Derya Bedavacı, samimi açıklamalarda bulundu.

Son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çeken şarkıcı, fit görünümüne spor ve diyetle kavuştuğunu söyledi. 2,5 ayda 7 kilo veren Bedavacı, zayıflama sırrını da açıkladı.

"DİYET YAPIYORUM"

Bedavacı, "Spor yaptım. Şimdi 2-3 haftadır yapamıyorum diye çok üzülüyorum. Biraz da diyet yaptım. Yazın bayağı bir gezdik, yedik içtik eğlendik. Şimdi artık diyet yapıyorum." ifadelerini kullandı.