Şarkıcı Ece Seçkin'in deprem paylaşımı! Ödülleri kırıldı, tuzla buz oldu

Haber Merkezi

Marmara Denizi Silivri açıklarında, dün 6.2 büyüklüğünde bir deprem oldu.

13 saniye süren deprem büyük panik yarattı. Depremin ardından artçı sarsıntılar yaşandı. Gün içinde en büyüğü 5.9 olmak üzere 170'in üzerinde artçı sarsıntı yaşandı.

Depremlerin ardından şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'da yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Depreme evinde uykuda yakalan Seçkin, ödüllerinin tuzla buz olduğunu açıkladı:

"ÇOK KORKTUK"

"Sabaha karşı ekipçe Mersin'den İstanbul'daki evlerimize geldik. Depreme ben de evimde uykuda yakalandım. Çok korktuk... Herhangi bir can kaybı olmadığı için şükrediyorum ve depremden etkilenen herkese geçmiş olsun diliyorum."