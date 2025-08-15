Şarkıcı Hadise, Disneyland’da! Çocuklar gibi eğlendiği kareleri yayınladı

Hem sahne performansıyla hem de paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hadise, yoğun konser maratonuna kısa bir ara verdi ve dinlenmek için soluğu Paris’te aldı.

Kardeşi Derya Açıkgöz ve yeğeni Hamza ile birlikte Disneyland’ı ziyaret etti.

"RÜYALAR SONSUZA DEK"

Paris gezisinden çektiği eğlenceli kareleri paylaşan şarkıcı “Kahkaha zamansızdır. Hayal gücünün yaşı yoktur. Ve rüyalar sonsuza dek” notunu düştü.

Her zama dünyaca ünlü markaların kıyafetlerini tercih eden Hadise’nin çiçekli elbisesi ve şık stili büyük beğeni topladı.