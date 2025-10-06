Abone ol: Google News

Şarkıcı Hadise, Kıbrıs'ta! Kombini konuşuldu

Dansı ve kıyafetleriyle çok konuşulan ünlü şarkıcı Hadise, Kıbrıs sahnesinde tercih ettiği kombin ile dikkat çekti.

Yayınlama Tarihi: 06.10.2025 15:14
Sahne şovlarıyla bilinen ünlü şarkıcı Hadise, son olarak Harbiye konserleriyle çok konuşulmuştu.

HARBİYE'YE ÖZELDİ

İki gün üst üste Harbiye'de konser veren Hadise, kostümü ve dans performansıyla yine sosyal medyaya damga vurmuştu.

Uzun soluklu bir ön çalışmayla hazırlandığı yeni sahne şovu ve taze repertuarıyla Hadise’ye binlerce müziksever eşlik etmişti.

Yatak ve sandalye dansı ile dikkatleri üzerine çeken Hadise'ye sosyal medyadan çok sayıda yorum gelmişti.

GÖMLEK KRAVAT

Hadise, bu defa Kıbrıs sahnesinde tercih ettiği kombin ile dikkat çekti. Cesur sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren şarkıcı, bu defa dekolte tercih etmedi. Gömlekli ve kravatlı kombini takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

