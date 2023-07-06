Şarkıcı Hatice'den Kurban Bayramı yorumu: Katliam ayı desek yeri
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Yaptığı çıkışlarla gündeme gelen şarkıcı Hatice, yine çok tartışılacak bir ifade kullandı.

Hatice, Kurban Bayramı'ndan dolayı 10 yıl boyunca et yemediğini söyleyerek "Hayvanlara yanlış kesimle zarar verilecekse bu bayram bizde hiç kutlanmasın daha iyi. Biz işin hakkını veremiyoruz." diyen Burcu Güneş'e destek verdi.

"Katliam ayı desek yeridir"

Güneş'in yorumuna destek olan Hatice, bir paylaşıma yaptığı yorumda "Hiç sevmiyorum Kurban Bayramı'nı, katliam ayı desek yeri." ifadelerini kullandı.

Hatice'nin sözleri sosyal medyada kısa sürede tepki topladı.

Hatice'nin Kurban Bayramı'nı "katliam" olarak nitelendirmesi bazı kullanıcıları kızdırdı.

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"Benim için hayvanlara zulmün bayramı olmaz"

Öte yandan oyuncu da geçtiğimiz günlerde Kurban Bayramı için "Kimsenin bayramını kutlamıyorum. Zira benim için hayvanlara zulmün bayramı olmaz. Adı bile kurban. Şaka gibi. Bunu yapanların vicdani sorunu vardır. Hiç kimsenin kurban bayramı kutlu olmasın." yazarak tepki çekmişti.

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