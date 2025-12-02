Abone ol: Google News

Şarkıcı Sıla'nın son hali gündem oldu! Takipçileri botoks yorumları yaptı

Sık sık özel hayatı ve şarkılarıyla gündem olan Sıla, bambaşka bir konuyla karşınızda. Botoks ve dolguyu abartan Sıla'nın gözleri görenleri şaşırttı.

Yayınlama Tarihi: 02.12.2025 08:57
  • Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun yeni görüntüsü sosyal medyada büyük dikkat çekti.
  • Sıla, botoks ve dolgu uygulamaları nedeniyle takipçileri tarafından eleştirildi.
  • Sosyal medya kullanıcıları, Sıla'nın bu hali için çeşitli yorumlar yaptı.

Türk pop müziğinin başarılı şarkıcılarından Sıla Gençoğlu, bir süredir oyuncu İlker Kaleli'yle aşk yaşıyor.

Özel hayatıyla ve konserleriyle adından söz ettiren Sıla, pozlarıyla da dikkat çekiyor.

TAKİPÇİLERİ YORUM YAZDI

Sosyal medya hesabından kulisinde çekilmiş fotoğrafları paylaşan Sıla Gençoğlu, verdiği kiloların yanında yüzündeki değişimle de şaşırttı.

Dudak dolgusunun yanında botokslarıyla da dikkat çeken Sıla'yı görenler inanamadı.

Takipçileri "İrem Derici olmuş", "Sıla nerede" yorumlarında bulundu.

