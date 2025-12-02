Şarkıcı Sıla'nın son hali gündem oldu! Takipçileri botoks yorumları yaptı Sık sık özel hayatı ve şarkılarıyla gündem olan Sıla, bambaşka bir konuyla karşınızda. Botoks ve dolguyu abartan Sıla'nın gözleri görenleri şaşırttı.