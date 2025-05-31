Şarkıcı Şimal, Kuşadası'ndan son yolculuğuna uğurlandı

DHA

Yaklaşık 4 yıldır kanser tedavisi gören Şimal Gülen, dün 39 yaşında İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sanatçının ölüm haberini eşi duyurmuştu.

Şimal'e 2021 yılında meme kanseri teşhisi konmuş, uzun tedavi süreci sonrası hastalığı yenmişti.

HASTALIĞI YENMİŞTİ, ANCAK HASTALIK METASTAZ YAPTI

2024'te rutin kontrol için gittiği hastanede beyninde tümör tespit edilen şarkıcı, 8 saat süren operasyon geçirmişti.

YOĞUN BAKIMDA YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

4 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Şimal, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Gülen için bugün Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Kuşadası Hatice Hanım Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

TÖRENE SEVENLERİ KATILDI

Törende annesi Sema ve babası Nihat Gülen ile eşi Necati Arıcı ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Gülen'in cenazesi, Adalızade Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine yakınları ve sevenleri katıldı.