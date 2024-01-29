Şarkıcı Volkan Konak'tan dikkat çeken paylaşım: "Beni silin" Son olarak Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı hedef alarak sert ifadeler kullanmasıyla gündeme gelen Volkan Konak, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

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Diyanet'in cuma hutbesinde, Kur'an ayetlerinde ifade edilen Hristiyanlara benzemenin ve içkinin haram olduğunu belirtmesi, şarkıcı Volkan Konak'ı rahatsız etmişti.

"Bir kadeh de sizler için içiyorum"

Skandal sözlerle Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef alan Konak, "Atatürk’ün kurduğu Diyanet'in koltuğunu işgal eden zat; insanlığın hizmetine ücretsiz sunulan dini, maaşla icra etmek, eğlence ve de turizm alanında çalışan ve bu sektörlerin vergisinden maaş almayı içine sindirmek ancak sizin gibi bezirgan saltanatı süren kişilere yakışır. Bu akşam maaş ve ödeneklerinize katkı olması için bir kadeh de sizler için içiyorum. Lütfen kabul buyurunuz…" ifadelerini kullanmıştı.

Volkan Konak'ın bu sözleri sonrası Diyanet, şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şarkıcı Konak şimdi de başka bir paylaşımıyla gündeme geldi. Son paylaşımıyla gündem olan Konak, şunları yazdı:

"Beni silin"

"Ülkemizde ve Orta Doğu'da siyasi partiler ya tarikat ya tek adam sistemidir ve de siyaset yapan kişilerin zenginleşme alanıdır. Vefasız ve sevgisiz bu siyaset korosunda şarkı söylemem. Dolayısıyla beni silin. Ben yokum."