Seda Sayan annesinin yaptıklarını anlattı: "Evdeki kadınlara kafasını takıyor"

Açıklamalarıyla sık sık gündem olan ünlü sanatçı Seda Sayan, bu defa annesi Ayşe Gürsaçar ile gündem oldu.

Annesinin evinde çalışan yardımcılarının kendisini zehirleyeceklerine inandığını dile getiren Sayan, yemeklerini yiyip ilaçlarını alacağı zaman ya kendisinin ya da ablasının arandığını ve annesi Ayşe Gürsaçar'ın, ancak kendilerini görünce yemeğini yiyip ilaçlarını aldığını söyledi.

Sayan'ın annesi hakkındaki açıklamaları şöyle;

"ZEHİRLENECEK KORKUSU VAR"

"Annem evdeki kadınlara kafasını takıyor. Bunlar beni zehirleyecek diyor nedense. Anne seni niye zehirlesinler diyorum, sen bilmiyorsun diyor. Bu kadınlar beni öldürecek siz bilmiyorsunuz, zehirleyecek beni bunlar. Anne seni niye öldürsünler, sen ölürsen işsiz kalırlar diyorum, onlar iş bulur diyor."

"DUA EDİYORUZ"

Sosyal medyada 'Acil doktora götürün' yorumları alan Seda Sayan ise; 'Doktora gösterin tavsiyesinde bulunanlara teşekkür ederim ama benim pamuk annem zaten doktor kontrolünde. Dua diliyoruz. Çünkü anneciğimin başka rahatsızlıkları da var.' yanıtını verdi.