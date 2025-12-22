Esra Erol Atina'da! Eşiyle aşk tazeledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yıllardır ekranların başarılı sunucularından biri olan Esra Erol, 2 Temmuz 2010 yılında iş insanı Ali Özbir ile evlenmişti. Çift, 2011 yılında İdris Ali'yi, 2017'de de Ömer Erol'u kucağına aldı.

Evliliğini gözlerden uzak yaşayan Esra Erol, zaman zaman yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor.

ATİNA'DA AŞK

'Esra Erol'da' programının sunucusu Esra Erol, eşi Ali Özbir ile tatile çıktı. Hafta sonu kaçamağı için soluğu Yunanistan'da alan ikili, Atina sokaklarını gezdi.

Eşiyle çekilmiş fotoğrafını paylaşan Özbir, "Havada aşk kokusu var." notunu düştü.