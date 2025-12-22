Esra Erol Atina'da! Eşiyle aşk tazeledi

- Esra Erol, 15 yıllık eşi Ali Özbir ile Atina'da romantik bir tatil yapıyor.
- Çift, evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ederken zaman zaman romantik paylaşımlarda bulunuyor.
- Ali Özbir, Atina'daki tatil sırasında eşiyle çekilmiş bir fotoğrafını "Havada aşk kokusu var." notuyla paylaştı.
Yıllardır ekranların başarılı sunucularından biri olan Esra Erol, 2 Temmuz 2010 yılında iş insanı Ali Özbir ile evlenmişti. Çift, 2011 yılında İdris Ali'yi, 2017'de de Ömer Erol'u kucağına aldı.
Evliliğini gözlerden uzak yaşayan Esra Erol, zaman zaman yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor.
ATİNA'DA AŞK
'Esra Erol'da' programının sunucusu Esra Erol, eşi Ali Özbir ile tatile çıktı. Hafta sonu kaçamağı için soluğu Yunanistan'da alan ikili, Atina sokaklarını gezdi.
Eşiyle çekilmiş fotoğrafını paylaşan Özbir, "Havada aşk kokusu var." notunu düştü.