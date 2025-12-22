Abone ol: Google News

Müjde Uzman'ın yaptırdığı dövme sosyal medyada gündem oldu

Kızılcık Şerbeti'ndeki Alev karakteriyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Müjde Uzman'ın yeni dövmesine yorum yağdı.

Yayınlama Tarihi: 22.12.2025 14:09
  • Ünlü oyuncu Müjde Uzman, Çukur dizisine olan hayranlığını simgesel bir dövme ile gösterdi.
  • Koluna yaptırdığı dövmenin fotoğrafını, "Evet, bunu yaptım" notuyla paylaştı.
  • Paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bir dönem ekranlarda yayınlanan ve başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Dilan Çiçek Deniz, Ercan Kesal, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi, halen etkilerini sürdürüyor.

Bu etkiyi yaşayan isimlerden biri olan Müjde Uzman, diziye duyduğu hayranlığı göstermek için simgesel bir işaretin dövmesini koluna yaptırdı ve fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

"BUNU YAPTIM"

Uzman, bu anı bir fotoğrafla takipçileriyle paylaşırken altına “Evet, bunu yaptım” şeklinde kısa bir not düştü.

