Müjde Uzman'ın yaptırdığı dövme sosyal medyada gündem oldu

Bir dönem ekranlarda yayınlanan ve başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Dilan Çiçek Deniz, Ercan Kesal, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi, halen etkilerini sürdürüyor.

Bu etkiyi yaşayan isimlerden biri olan Müjde Uzman, diziye duyduğu hayranlığı göstermek için simgesel bir işaretin dövmesini koluna yaptırdı ve fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

"BUNU YAPTIM"

Uzman, bu anı bir fotoğrafla takipçileriyle paylaşırken altına “Evet, bunu yaptım” şeklinde kısa bir not düştü.