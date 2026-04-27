Seda Sayan evliliğinin 4. yılını kutladı: Biz birbirimizden razıyız

Önceki gün eşi Çağlar Ökten'le konser veren 62 yaşındaki Seda Sayan, gelin gibi giyindi. Evliliklerinin 4. yıl dönümünü kutlayan sanatçı, herkesi kahkahaya boğdu.

2022 yılında kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile dünyaevine giren Sayan, mutlu evliliğin sırrını verdi.

"EŞLER BİRBİRİNDEN RIZA ALMALI"

Seda Sayan sahnede, “Her yıl eşler birbirinden rızasını almalı. Erkekler eşlerine ‘Benden razı mısın?’ demeli, kadınlar da eşlerime ‘Benden razı mısın?’ demeli. 4'üncü yılda ben bunu sizin huzurunuzda soruyorum…

Sayan, eşi Çağlar Ökten'e sahnede, “Sen benden razı mısın?" diye sordu. Ökten ise "Razıyım" cevabını verdi. Aynı soruyu eşi, Seda Sayan'a sordu ve ünlü sanatçı "Herhalde" cevabını verdi.

"BEKARLIK SULTANLIK DEĞİL"

Öte yandan Sayan, geçtiğimiz günlerde dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Seda Sayan açıklamasında, evliliğin doğru kişiyle yapıldığında hayatı bambaşka bir noktaya taşıyabileceğini vurguladı.

Ünlü sanatçı, “Eğer doğru evlilik yaptıysanız, krallık ve kraliçelik. Bekarlık sultanlık değil” sözleriyle evlilik kurumuna olan bakış açısını net bir şekilde ortaya koydu.