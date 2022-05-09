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    Seda Sayan'dan purolu poz

    8. kez evlenen Seda Sayan, nikah günü purosunu yakarken çektirdiği karesini yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2022 - 07:10
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 07:11
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    Seda Sayan'dan purolu poz

    Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Seda Sayan, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kendisinden 24 ya küçük Çağlar Ökten'den evlilik teklifi almış, 24 Nisan'da sürpriz bir şekilde Beşiktaş'taki lüks bir otelde evlenmişti. Mayıs ayında Prag'da yapılması planlanan nikah töreni, Seda Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul'da gerçekleşmişti.

    Sayan'ın, nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten'in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yapmıştı.

    8. eş şerefine yakıldı

    Seda Sayan ve eşi nikah sonrası arkadaşlarıyla akşam yemeğine gitmişti. 8. kez gelin olan ünlü şarkıcı o akşamdan bir karesini daha yayınladı. Sayan, nikahtan sonra purosunu yakarken poz verdiği anları sosyal medya hesabından yayınladı.

    Seda Sayan dan purolu poz #1

    Çağlar Ökten de dün Instagram hesabından eşi Seda Sayan’ın anneler gününü şu sözlerle kutladı:

    "Kadın kadın olacak be"

    "Kadın kadın olacak be, seni sadece sen olduğun için, sensin diye sevecek. Parayla pulla, kariyerle, kimin ne dediğiyle, sınırlamayacak. Hem sevgilin, hem arkadaşın, hem annen, hem çocuğun olacak, bağrına basacaksın huzurla...

    "Tamam mı?"

    Bileceksin ki evde 'O' kadın tarafından beklenmenin zevkini hiçbir zevk yaşatamaz sana... işte o benim kadınım arkadaş .Canıma can katan, gözüm gözüne değdiğinde ruhumu huzurla kaplayan aşkım karım. Seni çok seviyorum tamam mi ?"

    Seda Sayan daha önce de puro içerken görüntülenmişti.

    Seda Sayan dan purolu poz #2

    Seda Sayan dan purolu poz #3


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