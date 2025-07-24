Selena Gomez'in turşulu doğum günü pastası! Görenler gözlerine inanamadı

Daha çocuk yaşındayken televizyon ekranlarında şöhreti bulan ve daha sonrasında kariyerine şarkıcılıkla devam eden dünyaca ünlü isin Selena Gomez, 33. yaşını yakın arkadaşlarıyla erken doğum günü partisi yaparak kutladı.

"EN GÜZEL YIL"

Partiden paylaşım yapan Gomez, "33. yaş günümü kutlamaya hazırlanırken, beni buraya getiren inanılmaz yolculuğu düşünmeden edemiyorum. Geçtiğimiz yıl, gerçekten hayatımın en güzel yılı oldu ve bunun için hepinize çok şey borçluyum.

Bu yeni yıla adım atarken içimde heyecan ve umut var. Hepinizle daha fazla anı paylaşmak, yeni anılar biriktirmek ve bu güzel yolculuğa birlikte devam etmek için sabırsızlanıyorum. Hepinizi çok seviyorum." notuyla büyük ilgi gördü.

TURŞULU PASTA

Gomez sevgilisi Benny Blanco ve yakın dostu Taylor Swift ile partiden paylaşım yaptı.

Doğum gününde en çok dikkat çeken şey ise turşulu pasta oldu. Görenlerin gözlerine inanmadığı pasta sosyal medyada da gündeme geldi.

Şarkıcının ekşi lezzetlere karşı derin bir beğenisi olduğu biliniyor.