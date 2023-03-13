Selin Ciğerci, Konya'daki protestonun ardından yaşadıklarını anlattı

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, geçirdiği cinsiyet değiştirme operasyonuyla adından söz ettirmişti.

Daha sonra futbolcu Gökhan Çıra ile evlenen Ciğerci, boşanma sürecinde de konuşulan isimlerden oldu.

Açtığı güzellik merkezleriyle de bilinen Selin Ciğerci, Konya'da bir şube açmak istedi.

Açılış için Konya'ya giden Selin Ciğerci, şehirde protesto edildi.

Güzellik merkezinin önüne gelen öfkeli grup "Konya'dan defol" "Seni burada istemiyoruz" diye bağırdı.

Ciğerci, yaşananların ardından süreci sosyal medya hesabından paylaştı.

Ciğerci, "Konya Emniyet Müdürlüğü'nün tam ve zamanında müdahalesiyle kurtuldum" dedi.

"Konya Emniyet Müdürlüğü'nün tam ve zamanında müdahalesiyle kurtulduğum bu vahim saldırı akabinde evime döndüğümde canım annem ve babamı perişan halde buldum" diyen Ciğerci, şu ifadeleri kullandı:

"Yaşadığım korku ve acıyı kelimelerle anlatmakta zorlanıyorum. O anlardan aklımda kalan tek şey yanımdakileri koruyabilmek için çırpındığım. Teşekkürü borç bildiğim Konya Emniyet Müdürlüğü'nün tam ve zamanında müdahalesiyle kurtulduğum bu vahim saldırı akabinde evime döndüğümde canım annem ve babamı perişan halde buldum. İkisi de “gel bizimle yaşa biz seni her şeyden koruruz” diye yalvarıyorlardı. Annemin baygınlık geçirip babamın şeker komasına girmekten son anda kurtarılması da cabası. Duygularımı kontrol etmekte zorlanıyorum ve olayları anlatmaya çalışırken ağlamaktan konuşamıyorum hala. Olay anından beri beni arayan, mesaj gönderen, sosyal medya üzerinden desteğini esirgemeyen tüm dostlarıma, sevenlerime sonsuz teşekkür ediyorum. Bana yalnız olmadığımı hatırlatan, sayısız aileye istihdam sağlamaktan başka amacım olmadığımı görüp yanımda duran, destek olan herkesten Allah bin kere razı olsun.. İnanıyorum ki sevgi ve hoşgörü dünyayı güzelleştirecek.."