Semiramis Pekkan çam ağacı tepkilerine cevap verdi: "Dinle ilgili yok"

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan'ın kız kardeşi Semiramis Pekkan, geçtiğimiz ay kansere yakalandığını açıklamış ve ameliyat geçirmişti. Semiramis Pekkan, daha sonra da ameliyat sonrası tedavi sürecine başladığını açıklamıştı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Pekkan, evinde süslediği çam ağacını eleştirenlere sosyal medya hesabından yanıt verdi. Evinde bol ışıklı bir çam ağacı süsleyen Pekkan, "Çam ağacının dinle ilgisi yok!" dedi.

"BOL ŞIK BANA İYİ GELİYOR"

Pekkan, "Çam ağacı süslemesi yeni bir yıla güzellikler içerisinde girmek için oluşturulmuş bir şey. Dünyanın her yerinde yapılır. Çam ağacı süslemenin dinle ilgisi yok. Tamamen yeni yıl enerjisi. Budistlerde Hıristiyanlarda süslüyor. Işıklarla süslenmesi iyi hissettiriyor. Benim çam ağaçlarımda bol bol ışık var." dedi