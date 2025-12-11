Yağız Can Konyalı’dan Derya Şensoy’a romantik evlilik teklifi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ferhan Şensoy ile Derya Şensoy'un kendisi gibi oyuncu kızları Derya Şensoy, bir süredir meslektaşı Yağız Can Konyalı ile birliktelik yaşıyor. Yağız Can Konyalı şekilde Derya Şensoy'a evlilik teklifinde bulundu.

Ünlü oyuncu Derya Şensoy sevgilisinin sürpriziyle oldukça şaşırdı. Yağız Can Konyalı Derya Şensoy'a evlilik teklifinde bulundu. Ünlü çift, evlilik teklifi sonrası bir de pasta kesti.

CELAL CAN İLE DE EVLENECEKTİ

Derya Şensoy, geçtiğimiz yıl iş insanı Celal Can Algül ile 4 yıl süren birlikteliğini sonlandırmıştı. Evlenmeleri beklenen çiftin sessiz sedasız ayrılması magazin dünyasında şaşkınlık yaratmıştı. Bu ayrılığın ardından oyuncu, uzun süre özel hayatıyla gündeme gelmemeyi tercih etmişti.