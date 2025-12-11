Abone ol: Google News

Sinem Ünsal sevgilisi Berk Cankat'la ödül töreninde! Elbisesi beğenilmedi

Ödül törenine katılan Uzak Şehir'in yıldızı Sinem Ünsal, sevgilisi Berk Cankat ile gecede dikkat çekti. Ünlü oyuncu, tarzıyla da gündem oldu.

Yayınlama Tarihi: 11.12.2025 09:52
  • Sinem Ünsal, ödül törenine sevgilisi Berk Cankat ile katıldı ve Yılın Kadını Ödülü'nü aldı.
  • Ünsal'ın beyaz sırtı dekolteli elbisesi sosyal medyada eleştiri aldı.
  • Ünsal, tarzıyla dikkat çekse de beğenilmedi.

Reyting rekortmeni dizi Uzak Şehir'de Alya'ya hayat veren Sinem Ünsal, önceki akşam bir ödül töreninde boy gösterdi.

Geceye kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Berk Cankat ile katılan Ünsal, Yılın Kadını Ödülü'nü aldı.

ELBİSE GÜZEL NOT ALAMADI

Son dönemin en beğenilen oyuncularından biri olan Ünsal'ın, gecede tercih ettiği kıyafet ise sosyal medyada pek beğenilmedi. 

Beyaz sırtı dekoltesi olan uzun bir elbise giyen ünlü oyuncunun tercih ettiği elbiseye sosyal medyada yorum yağdı.

Kameralar karşısına Berk Cankat'la geçen Sinem Ünsal, oldukça aşık ve mutlu gözükse de tarzıyla büyük sınıfta kalmış oldu.

