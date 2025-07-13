Sevcan Orhan sahnelere geri döndü

Sevcan Orhan, sevenlerinin yüreğine su serpti.

Kıbrıs'ta fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Orhan, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Sanatçı, tedavisinin ardından da yeniden hayranlarıyla bir konserde buluştu.

"ÖLMEDİM, ÖLMEYECEĞİM"

Haftalar sonra ilk kez sahneye çıkan ünlü sanatçı, şöyle konuştu;

Ölmedim, ölmeyeceğim kazık çaktım bu dünyaya. Şaka bir yana o geçtiğimiz günlerde yaşadığım talihsizlikten sonra ilk kez sahne. Heyecanlıyım, azıcık alkışlayın. Süslendim, püslendim geldim.



Çok teşekkür ederim, ölmemi bekleyenler varmış yani gerçekten ölüm saatimi yazan mı dersin, gömüldüğüm mezarı söyleyen mi dersin, ikindide gömdüler beni. Bu kadar mı meraklısınız öldürmeye kardeşim.?