Sıla'nın lansman tarzı! Derin göğüs dekolteli elbise giydi

Sesi, tarzı ve güzelliğiyle dikkat çeken isimlerden şarkıcı Sıla Gençoğlu, yeni albümü için özel bir lansman yaptı.

HEM DAR HEM DEKOLTELİ

Ünlü şarkıcısının şarkılarından çok tercih ettiği cesur dekolteli gri elbisesiyle gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

Şarkıcının dar kalıplı elbisesi ve dekoltesi, zarafetini ön plana çıkardı.

Geceye el ele katılan Sıla ve sevgilisi İlker Kaleli, lansmanın başından sonuna kadar birlikte görüntülendi.

Her zaman sevgilisinin yanında olan hatta mzik çalışmalarını da birlikte yaptıkları bilinen çiftten Kaleli'nin, hazırlık sürecinde olduğu gibi lansman sırasında da Sıla'ya destek verdiği öğrenildi.