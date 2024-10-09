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2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren Sinem Kobal, iki kız dünyaya getirdi.

Lalin ve Leyla adında olan iki kızı için uzun süre setlere ara veren Kobal, geri döndü.

Yeniden setlere dönen ve oyunculuk yapmaya hazır olan Kobal, bir dergi için kamara karşısına geçti ve özel açıklamalar yaptı.

Röportajında hamilelik sürecinden bahseden Kobal, eşi Kenan İmirzaloğlu'na da övgüler yağdırdı.

"SARIP SARMALANDIM"

İki çocuk annesi Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun hamilelik dönemindeki rolü için "Ben tüm bu süreçlerde onun tarafından güzel sarıp sarmalandım, şanslı hissediyorum." dedi.

"KENAN YANI BAŞIMDAYDI"

Kobal, sözlerine "Kenan, tüm süreçlerde, doğum da dahil yanı başımdaydı ve bu hali bizim için bu yolculuğu ve bağımızı bambaşka bir yere taşıdı.

Bence olması gereken de bu. Çünkü ebeveyn olmak tüm bu süreci ve sorumlulukları beraber almaya gönüllü olmakla başlıyor." diye devam etti.