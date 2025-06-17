Haber Merkezi

2016 yılında dünyaevine giren ve mutlu evliliklerini gözlerden uzak sürdüren Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, yaptıkları aşk paylaşımlarıyla zaman zaman gündem oluyor.

Lalin ve Leyla adında iki kızları olan ünlü çiftin boşandıklarına dair dedikodular ortaya çıkmıştı.

Ancak Sinem Kobal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dedikodulara son noktayı koydu.

"İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM"

Instagram hesabından eşi Kenan İmirzalıoğlu’nun doğum gününü kutlayan Kobal, paylaşımında “İyi ki doğdun sevgilim” yazdı.

Paylaşım, çifti seven takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.