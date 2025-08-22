Sosyetik gelin Nazlı Sabancı kızı Arzu Alara'nın odasını gösterdi

Sosyetenin ünlü isimlerinden Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çifti 2021 yılında sessiz sedasız dünya evine girmişti.

Sabancı çifti 2 yıl önce ilk kez anne baba olma heyecanını yaşamıştı. Çift, dünyaya gelen kızlarına 'Arzu Alara' adını vermişti.

Arzu Alara'nın ikinci yaş günü için geçtiğimiz günlerde yalıda bir organizasyon düzenlemişti. Kareler beğeni toplamıştı.

ALARA'NIN ODASI

Nazlı Sabancı'nın şimdi de yalıdaki oyun odası sosyal medyayı salladı. Adeta bir masal evi gibi görünen oyun odası çok beğenildi.

Arzu Alara'nın oyun odası için sosyal medyada gündem oldu.