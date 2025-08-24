Sunucu Hazal Eker, Burak Deniz'i ifşaladı

Burak Deniz, sosyal medyada gündem oldu...

Son dönemde sosyal medyada birçok ünlü isme yönelik taciz ve ifşa iddiaları gündeme geldi.

Sunucu Hazal Eker de Burak Deniz'e ilişkin bir paylaşım yaptı.

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Eker, sosyal medya hesabı

ndan Burak Deniz’in fotoğrafını paylaşarak dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"NAMUSLU İNSANLAR YESİN"

Hazal Eker, paylaşımına şu ifadeleri not düştü; "

Ben istiyorum ki bu sektörün ekmeğini, hiçbir kadının ekmeğiyle oynamaya çalışmayacak kadar namuslu insanlar yesin."