Survivor Almeda Baylan boşandı! Haberi sosyal medyadan duyurdu

Ekranların en sevilen yarışmalarından Survivor 2025'e damga vuran yarışmacılar arasında yer alan Almeda Baylan, sosyal medyada aktif.

29 KİLO VERDİ

Yarışmadan sonra 29 kilo veren ve burnundan estetik ameliyat olan Almeda Baylan'dan yeni paylaşım geldi.

"RESMİ OLARAK BİTTİ"

Geçtiğimiz günlerde eşi Ercan Baylan'dan boşanacağını açıklayan Almeda, resmi olarak ayrıldıklarını duyurdu. Almeda, "Resmi olarak Ercan ile boşandım. Her ne olursa olsun 6 yıldır birlikteyiz, 3 yıldır evliyiz. Tabii ki kötülükler hepimiz yaptık, ben de hiç masum değildim o da. Sonunda arkadaşça bitirdik. Çok mutluyum, tek dileğim herkes çok mutlu olsun. Zaten yakında yurt dışına gidiyorum." ifadelerini kullandı.