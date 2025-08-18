Survivor Almeda Baylan trafik kazası geçirdi! Araba uçurumdan yuvarlandı

Ekranların sevilen projelerinden Survivor yarışmasıyla ünlenen Almeda Baylan, bir süredir özel hayatıyla gündemdeydin. Boşanacağı yönünde iddialarla gündeme gelen ünlü isimden yine kötü bir haber geldi. Almeda trafik kazası geçirdi.

UÇURUMDAN YUVARLANDI

Baylan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kullandığı aracın uçurumdan düştüğünü ve beş takla attığını dile getirdi.

"YANIYOR"

Ünlü isim, kaza yaptığını sosyal medyasından ağlayarak duyurdu. Almeda paylaşımında "Arabayla kaza yaptık 3-5 takla attık ölümden döndük. Arabamız şu an yanıyor" diyerek yardım istedi.

Almeda'nın kaza sonrası göğsündeki ağrı sebebiyle hastaneye kaldırıldığı Instagram hesabından yapılan paylaşımla açıklandı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu ancak iç kanama geçiren ve kan kaybı olan yaralılar olduğu da paylaşımda yer aldı.