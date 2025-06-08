Sydney Sweeney'den tepkilere yanıt: Erkekleri duş almaya teşvik ediyorum

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Yer aldığı Euphoria adlı diziyle adını duyuran genç yıldız Sydney Sweeney, konuşulmaya devam ediyor.

Genç oyuncu bu sefer aldığı rol ile değil, ürettiği sabun ile adından söz ettirdi.

BANYO SUYUNDAN 5 BİN SABUN ÜRETTİ

27 yaşındaki oyuncu, doğrudan kendi banyo suyundan üretildiği belgelenen 5 bin adet sabun barını, doğal içerikli erkek bakım ürünleri markası Dr. Squatch iş birliğiyle piyasaya sürmüştü.

Her sabun, Sydney’nin banyo yaptığı sudan üretildiğini belgeleyen sertifikayla birlikte satışa sunulmuştu. Sydney Sydney, bu konuda şunları söylemişti;

Hayranlarım, banyo suyumdan sabun istemeye başlayınca iki seçeneğin vardı; ya görmezden gelecektim ya da sabun yapacaktım. En güzel şekliyle tuhaf bir durum.

"HERKESİN BUNU KONUŞMASINI GÖRMEK EĞLENCELİ"

Yeni filmi Echo Valley'in New York galasında konuşan ünlü oyuncu, iş girişiminin "erkekleri duş almaya teşvik ettiğini" belirten bir muhabire; "Dürüst olmak gerekirse öyle" diye yanıt verdi.

Hayranlarının, banyo suyundan sabun satışına verdiği karışık tepkiler hakkında ne düşündüğü sorulduğunda Sweeney; "Bence herkesin bunun hakkında konuşmasını görmek daha eğlenceli." dedi.

KENDİ FİKRİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

27 yaşındaki oyuncu, banyodan kalan köpüğü kullanma fikrinin aslında kendisine ait olduğunu itiraf etti.

Sydney Sweeney, marka için yaptığı bir basın açıklamasında, "Hayranlarınız banyo suyunuzu istemeye başladığında ya onu görmezden gelirsiniz ya da onu bir kalıp sabuna dönüştürürsünüz." demişti.

Oyuncu ayrıca, "Umarım bu, erkeklerin geleneksel kişisel bakım ürünlerinin gerçeklerine uyanmalarına ve onları doğal olana doğru teşvik etmeye yardımcı olur." ifadesini kullanmıştı.