Takipçisinin sorusunu yanıtladı! Manken Didem Soydan'dan estetik açıklaması

Açık sözlülüğüyle bilinen güzel model Didem Soydan, yine adından söz ettirmeyi başardı. Güzelliği, tarzı ve dobra kişiliğiyle tanınan Soydan, son dönemde paylaştığı bir fotoğrafla takipçilerinin dikkatini çekti.

Soydan'la ilgili bir süredir sosyal medyada yüz hatlarında değişiklik olduğu yönünde yorumlar yapılıyordu. Ünlü model bu kez sessiz kalmadı.

"12 YIL ÖNCE YAPTIRDIM"

Bir takipçisinin doğrudan yönelttiği “Hangi estetikleri yaptırdın?” sorusuna kaçamak bir cevap vermek yerine dürüstlüğüyle öne çıkan Soydan, “12 yıl önce burun estetiği, gerisi en pahalı saç ve makyaj artistlerinin eseri.” yanıtını verdi.