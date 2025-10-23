Tarkan'ın eski sevgilisiydi! Bilge Öztürk, Daren Gerede aşkı sonrası estetik yaptırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tarkan'ın ilk aşkı olarak adından söz ettiren avukat Bilge Öztürk, özel hayatıyla gündemden düşmeyen isimlerden. Öztürk, son olarak Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya ile yaşadığı aşkla adından söz ettirmişti.

İzmir'de yaşayan ve sörfle ilgilenen Bilge Öztürk'ün, kendisinden 22 yaş küçük Daren Gerede ile ilişki yaşaması çok eleştirilmişti. Aşklarını doludizgin yaşayan ikili, geçtiğimiz sene yollarını ayırdı.

ESTETİKLENDİ

Öztürk, uzun aradan sonra bir davette ortaya çıktı. Verdiği kilolar ve değiştirdiği saç rengiyle dikkat çeken Bilge Öztürk'ün estetik müdahaleleri de gözlerden kaçmadı. Kırmızı pantolon ve minik siyah büstiyeriyle poz veren Bilge Öztürk'e yorum yağdı.